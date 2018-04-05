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Спорт

Финальные игры чемпионата России по волейболу среди мужчин пройдут в Пскове (РАСПИСАНИЕ)

5 апреля 2018 года, 12:56

С 6 по 8 апреля в Пскове пройдут финальные игры чемпионата России по волейболу среди мужских команд 1 лиги (зона «Северо-Запад»). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В чемпионате примут участие 10 сильнейших любительских команд Северо-Запада – представляющих республику Карелию, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Псковскую области, а также команда «Газпромнефть» из Санкт-Петербурга.

Игры пройдут в двух залах спортивных комплексов «СДЮСШОР «БАРС» (Наб. реки Великой, 16) и СКАВ (ул. Советская, 108).

Расписание игр

Мужчины

А

Б

С

Д

«Северный флот»

г.Североморск

«Тосненский р-н»

Ленинградская обл.

«Газпром нефть»

Санкт-Петербург

«Золотая комета»

Калининград

«Приморск»

Ленинградская обл.

Респ.Карелия

ДЮСШ №2

г.Медвежьегорск

«Лодейное поле»

Ленинградская обл.

«Псков»

Псковская область

Вологодский государственный университет (ВоГУ)

Респ.Карелия

«Кондопога»

6 апреля, пятница

Дом спорта, наб. реки Великой, 16

СК «СКАВ», ул. Советская,108

09.30 – 10.30 Судейское совещание, мандатная комиссия (по месту проведения перед игрой)

11.00 «Газпром нефть» - «Лодейное поле»

11.00 «Тосненский р-н» -

ДЮСШ №2 Медвежьегорск

13.00 «Кондопога» - «Лодейное поле»

12.45 «Северный флот» - «Приморск»

15.00 «Золотая комета» Калининград –

«Псков» Псковская область

14.30 «Тосненский р-н» - ВоГУ

17.00 «Газпром нефть» - «Кондопога»

16.15 ВоГУ - ДЮСШ №2

Медвежьегорск

7 апреля, суббота

Дом спорта, наб. реки Великой, 16

СК «СКАВ», ул. Советская,108

10.00 1 четвертьфинал А1 – Д2

10.00 3 четвертьфинал Б1 – С2

11.45 2 четвертьфинал Д1 – А2

11.45 4 четвертьфинал С1 – Б2

13.30 1 УПФ Пр. 1 ¼ - Пр. 2 ¼

13.30 2 УПФ Пр. 3 ¼ - Пр. 4 ¼

15.15 1 полуфинал Поб. 1 ¼ - Поб. 2 ¼

15.15 2 полуф. Поб. 3 ¼ - Поб. 4 ¼

17.00 Финал 7-8 м Пр. 1 УПФ – Пр. 2УПФ

17.00 Финал 9-10 м Б3 – С3

8 апреля, воскресенье (Дом спорта, Наб. реки Великой, 16).

10.00 - 5 – 6 место поб. 1 УПФ – поб.2 УПФ

11.45 - 3 – 4 место пр. 1п/ф – пр. 2 п/ф

13.30 - 1 – 2 место поб.1 полуфинала – поб.2 полуфинала

15.00 - Награждение

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