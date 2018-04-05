Финальные игры чемпионата России по волейболу среди мужчин пройдут в Пскове (РАСПИСАНИЕ)

С 6 по 8 апреля в Пскове пройдут финальные игры чемпионата России по волейболу среди мужских команд 1 лиги (зона «Северо-Запад»). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
В чемпионате примут участие 10 сильнейших любительских команд Северо-Запада – представляющих республику Карелию, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Псковскую области, а также команда «Газпромнефть» из Санкт-Петербурга.
Игры пройдут в двух залах спортивных комплексов «СДЮСШОР «БАРС» (Наб. реки Великой, 16) и СКАВ (ул. Советская, 108).
Расписание игр
|
Мужчины
|
А
|
Б
|
С
|
Д
|
«Северный флот»
г.Североморск
|
«Тосненский р-н»
Ленинградская обл.
|
«Газпром нефть»
Санкт-Петербург
|
«Золотая комета»
Калининград
|
«Приморск»
Ленинградская обл.
|
Респ.Карелия
ДЮСШ №2
г.Медвежьегорск
|
«Лодейное поле»
Ленинградская обл.
|
«Псков»
Псковская область
|
|
Вологодский государственный университет (ВоГУ)
|
Респ.Карелия
«Кондопога»
|
|
Дом спорта, наб. реки Великой, 16
|
СК «СКАВ», ул. Советская,108
|
09.30 – 10.30 Судейское совещание, мандатная комиссия (по
месту проведения перед игрой)
|
11.00 «Газпром нефть» - «Лодейное поле»
|
11.00 «Тосненский р-н» -
ДЮСШ №2 Медвежьегорск
|
13.00 «Кондопога» - «Лодейное поле»
|
12.45 «Северный флот» - «Приморск»
|
15.00 «Золотая комета» Калининград –
«Псков» Псковская область
|
14.30 «Тосненский р-н» - ВоГУ
|
17.00 «Газпром нефть» - «Кондопога»
|
16.15 ВоГУ - ДЮСШ №2
Медвежьегорск
|
Дом спорта, наб. реки Великой, 16
|
СК «СКАВ», ул. Советская,108
|
10.00 1 четвертьфинал А1 – Д2
|
10.00 3 четвертьфинал Б1 – С2
|
11.45 2 четвертьфинал Д1 – А2
|
11.45 4 четвертьфинал С1 – Б2
|
13.30 1 УПФ Пр. 1 ¼ - Пр. 2 ¼
|
13.30 2 УПФ Пр. 3 ¼ - Пр. 4 ¼
|
15.15 1 полуфинал Поб. 1 ¼ - Поб. 2 ¼
|
15.15 2 полуф. Поб. 3 ¼ - Поб. 4 ¼
|
17.00 Финал 7-8 м Пр. 1 УПФ – Пр. 2УПФ
|
17.00 Финал 9-10 м Б3 – С3
8 апреля, воскресенье (Дом спорта, Наб. реки Великой, 16).
10.00 - 5 – 6 место поб. 1 УПФ – поб.2 УПФ
11.45 - 3 – 4 место пр. 1п/ф – пр. 2 п/ф
13.30 - 1 – 2 место поб.1 полуфинала – поб.2 полуфинала
15.00 - Награждение