Финальные игры чемпионата России по волейболу среди мужчин пройдут в Пскове (РАСПИСАНИЕ)

С 6 по 8 апреля в Пскове пройдут финальные игры чемпионата России по волейболу среди мужских команд 1 лиги (зона «Северо-Запад»). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В чемпионате примут участие 10 сильнейших любительских команд Северо-Запада – представляющих республику Карелию, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Псковскую области, а также команда «Газпромнефть» из Санкт-Петербурга.

Игры пройдут в двух залах спортивных комплексов «СДЮСШОР «БАРС» (Наб. реки Великой, 16) и СКАВ (ул. Советская, 108).

Расписание игр