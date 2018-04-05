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Общество

Стало известно, кто будет мониторить пожарную обстановку в псковских лесах

5 апреля 2018 года, 11:56

Определен подрядчик на выполнение авиамониторинга лесов в пожароопасный период. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По итогам аукциона мониторить пожарную обстановку в региональных лесах будет некоммерческое партнерство по обеспечению всех видов авиационной деятельности «Невский аэроклуб». Полеты будут осуществляться при среднем и высоком классах пожарной опасности.

Начальная максимальная цена контракта составляла 5 млн рублей и в результате конкурса была снижена на 47%, до 2,6 млн рублей. Сэкономленные средства, которые поступили в регион по федеральной программе развития лесного хозяйства, будут направлены на другие мероприятия в сфере охраны и защиты лесов.

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