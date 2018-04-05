В трёх городах Псковской области расскажут о ратных подвигах Александра Невского

5 апреля члены молодежных организаций проводят молодежную патриотическую акцию, приуроченную ко Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище), а также в рамках подготовки к празднованию 800-летия со Дня рождения Александра Невского в 2021 г.

Горожанам и гостям города будут раздавать ленточки с информацией о ратных подвигах русского князя-полководца Александра Невского.

Акция будет проходить в Пскове, Гдове и Порхове.

В Пскове акция состоится в 14:00 у памятника княгине Ольге на Рижском проспекте.

Места проведения акции определены не случайно: именно из Пскова с горы Соколиха войско Александра Невского выдвигалось в поход на Чудское озеро, а после боя возвращалось обратно; в Гдовском районе на льду Чудского озера 05 апреля 1242 г. состоялся решающий бой войска Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена.

Также акция пройдет на территории г. Порхова, первое упоминание которого также связано с именем Александра Невского, который возводил деревянные городки по реке Шелонь с целью укрепления водного пути из Пскова в Новгород.

Напомним, дата проведения акции обусловлена тем, что 5 апреля (по юлианскому календарю) 1242 г. произошла битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена.