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Общество

Центр обслуживания потребителей ОАО «Псковэнергосбыт» переезжает на новый адрес

5 апреля 2018 года, 11:19

Центр обслуживания потребителей ОАО «Псковэнергосбыт», располагающийся на ул.Советской, 29 – закрывается. С 9 апреля посетителей принимают по новому адресу: г.Псков, Октябрьский проспект, 27 (бывшее помещение «Сбербанка» напротив центрального здания). Вход с ул.Металлистов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе организации.

Напоминаем, что ЦОП занимается обслуживанием потребителей электроэнергии, проживающих в Пскове и Псковском районе. В центре принимают оплату за электроэнергию (наличными и банковскими картами), принимают заявки на подключение, пломбировку и замену приборов учета, регистрируют новых абонентов.

Часы работы Центра обслуживания потребителей: пн-чт с 8.00-18.00, пт с 8.00-17.00 (выходной суббота, и воскресенье).

Контактные телефоны: 8(8112) 66-91-09, 597-979, 597-877

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