К концу года в Пскове появится первый врач-гериатр

Он будет работать на базе госпиталя ветеранов войн. Об этом рассказал главный врач госпиталя Игорь Феоктистов на пресс-конференции, посвященной вопросам лечения пожилых пациентов, которая сегодня прошла в пресс-центре «Псковской правды».

В сентябре врач общей практики отправится в московский институт имени Пирогова, чтобы пройти специализацию. Обучение закончится к новому году. Процедуру лицензирования предстоит пройти в следующем году. Среди самых частых проблем, свойственных пожилому и старческому возрасту, доктора назвали ишемию, гипертонию, проблемы с сосудами и опорно-двигательным аппаратом. Остро также стоит проблема старческой деменции. Врачи призвали не стесняться таких проблем и как можно раньше обращаться к психиатру.