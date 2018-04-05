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Общество

Три десятка псковичей получили сертификаты второго набора Школы волонтера Молодой Ганзы

5 апреля 2018 года, 11:11

В Псковском городском молодежном центре прошла церемония вручения сертификатов второго набора Школы волонтера Молодой Ганзы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заветные сертификаты ребята получили из рук заместителя главы города Пскова Елены Полонской и директора Молодежного центра Виктора Рулева. Всего было вручено 29 сертификатов. 

Ребята ознакомились с основами работы и этикета с иностранными делегациями, достопримечательностями Псковской области, историей Ганзейского движения. Они узнали, в чем заключаются Международные Ганзейские Дни и выяснили, чем отличается Ганза Нового времени от Ганзы в 13-15 веках, а также прошли тренинг на командообразование и встретились с Председателем корсовета Союза добровольцев России Яной Лантратовой. По итогам обучения волонтеры написали тест.

Попробовать свои силы ребята смогут на мероприятиях в рамках подготовки к проведению Молодой Ганзы-2019, которые пройдут уже в этом году.

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