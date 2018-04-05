Прокурор Сергей Белов приедет в Невель, чтобы пообщаться с местными жителями

Прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Белов Сергей Дмитриевич в апреле примет граждан в Невельской межрайонной прокуратуре, расположенной по адресу: г. Невель, ул. Герцена, д. 16. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с прокурором области необходимо в срок до 16 апреля обратиться к Невельскому межрайонному прокурору Бутылину Александру Александровичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.