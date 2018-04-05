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Общество

Семь сирот справили новоселье благодаря псковской прокуратуре

5 апреля 2018 года, 09:28

Прокуратура Пскова помогла 5-ти сиротам получить благоустроенное жилье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Нарушая требования законодательства администрация города Пскова не обеспечила заявителей благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены были долгое время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к городской администрации об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем. Требования прокурора суд удовлетворил, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

Сейчас решения суда исполнены, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в городе Пскове.

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