МЧС: Толщина льда на реке Великой от 20 до 23 сантиметров

Стали известны итоги ледовой разведки, проведенной в акватории реки Великой и Псковского озера. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Река Великая

Разведка проводилась по акватории реки Великой от населённого пункта Родина до Псковского озера. В ходе разведки установлено: от населённого пункта Родина до деревни Хотицы лёд ровный, промоин не наблюдается, толщина льда 20-23 см. От населённого пункта Писковичи до Псковского озера лёд рыхлый, по всей протяжённости маршрута наблюдаются многочисленные промоины.

Псковское озеро

Разведка проводилась в районе устья реки Великой, далее в направлении населённых пунктов Молгово, Жидилов Бор и Талабских островов. Толщина льда составляет 30-35 см, лёд ровный, плотный, промоин не наблюдается. На расстоянии примерно 1 км. от устья реки Великой наблюдается старая трещина, уходящая в направлении острова Белов. Также обнаружена трещина шириной до 1 метра, идущая вдоль Талабских островов с южной стороны, от реки Старцева в сторону острова Каменка.