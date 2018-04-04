В Псковской области закуплен годовой запас инсулина для льготных категорий граждан

Благодаря целенаправленной работе региональных властей и врио губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром в прошлом месяце регион получил дополнительные средства из госбюджета для обеспечения лекарствами федеральных льготников. Из почти 173 млн рублей большая часть средств уже направлена на покупку льготных препаратов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Объем финансирования лекарственного обеспечения граждан из регионального бюджета в этом году сохранен на уровне 2017 года и составляет более 647 млн рублей.

Отметим, что региональные власти продолжают работу по привлечению дополнительных средств из бюджета на лекарственное обеспечение граждан. Также идут переговоры о передаче полномочий по финансированию приобретения лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями на федеральный уровень.