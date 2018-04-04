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Общество

Более 19 млн рублей направят на ремонт дорог и дворов в Пушкинских Горах

4 апреля 2018 года, 17:14

В этом году в Пушкинских Горах отремонтируют несколько дворов многоквартирных домов и участков автомобильных дорог местного значения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На приведение в нормативное состояние дорог направят 15 млн рублей из регионального бюджета. Средства пойдут на устройство нового асфальтового покрытия и укрепление обочин участков дорог по улицам Ермолаева, Дорофеева, Пионерской и от улицы Льнозаводской до улицы Холодник. Общая протяженность составляет почти 3,5 км.

Около 4,1 млн рублей предусмотрено на ремонт дворов домов № № 31, 34 и 61 по улице Пушкинской и № № 1, 2 по улице Турбаза. Также будут отремонтированы подъезды к трем дворам.

Софинансирование из муниципального бюджета составит почти 390 тыс рублей.

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