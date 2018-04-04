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Общество

В «Лим-по-по» откроются новые группы для детей с тяжелыми нарушениями развития

4 апреля 2018 года, 16:12

Еще четыре группы кратковременного пребывания детей с тяжелыми нарушениями развития откроются на следующей неделе в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения на базе отделения ранней помощи «Лим-по-по». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Группы рассчитаны на 20 детей в возрасте от 3 до 7 лет и будут работать по 4 часа: две группы в первой половине дня и две после обеда.

С детьми будут заниматься дефектолог, логопед, психолог и специалист лечебной физкультуры. Коррекционно-развивающая программа разработана в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

В центре лечебной педагогики уже работают два таких детских сада, в которых обучаются более 50 ребят. 

Открытие еще четырех групп позволит практически полностью решить проблему очереди в дошкольные учреждения для деток с особенностями развития. Еще несколько детей получат места в этих группах в новом учебном году.

Помещения, в которых разместятся группы, были отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием на средства областного бюджета (1 млн рублей) и внебюджетных источников. В ближайших планах — дооснастить медицинским оборудованием физиокабинет.

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