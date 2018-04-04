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Общество

Озвучена предварительная программа празднования 9 мая в Пскове

4 апреля 2018 года, 14:36

Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове 9 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Основные праздничные мероприятия в городе начнутся 8 мая с торжественно-траурных митингов и возложения цветов в местах массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот же день пройдет тожественный ритуал возложения гирлянды воинской славы к Могиле Неизвестного Солдата.

9 мая запланирован парад воинов Псковского гарнизона и плац-концерт на Октябрьской площади, который традиционно начнется в 10 часов утра. На оргкомитете обсудили возможность проведения парада военной техники, как и в прошлом году. В торжественном прохождении войск псковского гарнизона по главной площади города примет участие более тысячи военнослужащих и около 60 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Парад завершится торжественным шествием ветеранов Великой Отечественной войны и Бессмертного полка от площади Ленина по Октябрьскому проспекту - улице Кузнецкой к Зеленому Театру. В День Победы праздничная программа в Зеленом театре начнется в 12 часов. Интерактивные площадки также будут работать в Летнем саду, Детском парке и в сквере у Дома офицеров.

Завершится День Победы салютом в 23.00.

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