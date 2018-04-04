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Общество

Четвертый медицинский форум стартовал в псковском госуниверситете

4 апреля 2018 года, 14:30

Четвертый медицинский форум «Актуальные вопросы лечебной практики. Тареевские чтения» торжественно в Псковском государственном университете. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В работе форума принимают участие представители Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации, региональной общественной организации «Медицинская палата», преподаватели и студенты ПсковГУ и ведущих медицинских университетов и учреждений России.

В течение двух дней на базе опорного вуза страны участники обсудят актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, в том числе вопросы инфекционной патологии, эпидемиологии и дерматовенерологии, а также современные аспекты педиатрии и неонатологии.

Кроме того, в программу форума вошло обсуждение новых требований системы непрерывного медицинского образования в России и путей развития сестринского дела.

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