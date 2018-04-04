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Общество

Как защитить жильё от квартирных воров: советы для пожилых псковичей

4 апреля 2018 года, 12:59

В Псковской области отмечаются факты совершения хищений имущества и денежных средств из квартир граждан. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, жертвами злоумышленников чаще всего становятся пожилые жители.

Нечистые на руку лица могут представляться, в частности, работниками коммунальных или социальных служб, и под предлогом проверки газового оборудования или под другими благовидными предлогами проникают в жилые помещения. Как правило, они действуют в паре. Пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей.

Полиция располагает информацией о том, что злоумышленники могут сопровождать пожилых людей от магазинов, ожидать их возле подъездов и готовы предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.

Жителей региона призывают проявлять бдительность и довести данную информацию до своих родственников. Если вам стали известны подобные факты, если у вас во дворе появились подозрительные незнакомцы, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры, незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните, что своим своевременным сигналом вы можете предотвратить преступление!

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