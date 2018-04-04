Психосоматические заболевания обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

В четверг, 5 апреля, в 10.30, в пресс-центре «Псковской правды» обсудят тему, актуальную, как минимум, для трети всех жителей региона.

Псковская область – одна из самых «пенсионных» (около 30% населения – люди уже нетрудоспособного возраста). Возрастные недуги отличаются от недугов молодых людей даже, если называются одинаково. Лечение также должно быть совершенно иным. Несмотря на возрастной состав региона у нас до сих пор не было ни одного врача-гериатролога. В этом году в регионе должны, наконец, появиться такие врачи.

Что такое гериатрология, в чем особенность лечения людей в возрасте, какие основные заболевания (психические, соматические, остеопорозы) врачам приходится в общей массе лечить у пожилых людей, как немолодым псковичам могут помочь родственники?

На эти и другие вопросы ответят:

- Торкунов Павел Анатольевич, главный врач ГБУЗ ПО «Псковская областная психическая больница №1»;

- Феоктистов Игорь Геннадьевич, начальник ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн»;

- Отраднова М.А., главврач ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики».