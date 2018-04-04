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Общество

Энергосберегающее уличное освещение появится в Порхове в ближайшее время

4 апреля 2018 года, 12:23

В Псковской области стартует пилотный проект по замене устаревших приборов уличного освещения современным светотехническим оборудованием в муниципальных образованиях региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Реализация проекта осуществляется в рамках договоренности о сотрудничестве, достигнутой между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством государственной корпорации «Ростех».

Первым муниципалитетом, где будут установлены новые энергосберегающие светильники, станет город Порхов. Планируется поменять более 150 ртутных светильников на ламповые. Новые фонари с зеркальным освещением имеют высокий светотехнический КПД. Это значит, что освещенность будет выше, а энергетические затраты, напротив, снизятся, пояснили специалисты.

Поставит оборудование холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Первая партия прибудет в районный центр уже в апреле. Планируется, что установка приборов уличного освещения будет осуществляться силами муниципалитета. В администрации города Порхова рассчитывают, что первым делом новые светильники появятся на центральных улицах и перекрестках районного центра.

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