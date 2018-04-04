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Происшествия

Житель Пскова стащил из магазина продукты и загремел в полицию

4 апреля 2018 года, 11:14

В областном центре экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы тут же прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передали полицейским.

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