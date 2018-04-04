В регионе началась проверка индивидуальных программ реабилитации инвалидов

Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА) началась в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Главной целью проверки является забота о подопечных учреждениях соцзащиты. У каждого инвалида должна быть разработана своя программа восстановления и социализации, по которой он получает необходимый комплекс социальных услуг и технических средств. Будет проверяться ее соответствие современным требованиям, а также система выполнения, — рассказал начальник отдела организации социального обслуживания граждан Главного государственного управления социальной зашиты населения Игорь Восторгов.

Контроль за ИПРА осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители ведомства и Главного бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации. Члены комиссии посетят дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические и детские дома-интернаты — всего 31 учреждение в муниципальных образованиях области.

Проверка завершится 20 апреля.