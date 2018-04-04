23 тысячи выпускников досрочно напишут ЕГЭ по литературе и обществознанию

Более 23 тысяч выпускников российских школ напишут в среду Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе и обществознанию досрочно.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Рособрнадзора, заявление на участие в экзамене по литературе подали около 4,5 тысячи человек, по обществознанию – порядка 18,7 тысячи.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 апреля. ЕГЭ по обществознанию и литературе – последние экзамены, которые участники ЕГЭ 2018 года сдают в досрочный период. Резервный день для сдачи предметов – 9 апреля.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.