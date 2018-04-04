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Происшествия

Нескольких женщин в Пскове подозревают в мошенничестве с материнским капиталом

4 апреля 2018 года, 10:26

В Пскове расследуется уголовное дело в отношении граждан, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат и легализации средств, приобретенных противоправным путем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 годы директор коммерческой фирмы привлек к сотрудничеству нескольких женщин, являющихся держателями государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Он обещал обналичить деньги, используя незаконную схему по получению средств маткапитала под предлогом строительства жилья. Подозреваемые изготовили и предоставили в государственные органы Псковской области поддельные договоры купли-продажи земельных участков, займа для возведения индивидуальных жилых домов и разрешение на строительство. Полученные незаконным путем свыше 5 миллионов рублей легализовывались посредством финансовых операций, осуществляемых директором фирмы, а затем распределялись между сообщниками.

За подобные мошеннические действия законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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