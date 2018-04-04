В камерах псковского СИЗО сделали ремонт и установили радиоточки

Прокуратура добилась проведения косметического ремонта камерных помещений псковского СИЗО. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что камерные помещения следственного изолятора нуждаются в косметическом ремонте, в них отсутствуют предусмотренные законодательством радиоточки, имеются многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, в СИЗО-1 города Пскова проведен косметический ремонт более 50-ти камерных помещений, все камерные помещения изолятора оснащены радиоточками, устранен ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности, в том числе устранены перепады высот на путях эвакуации, проложены новые кабельные линии, банно-прачечный комбинат учреждения оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.