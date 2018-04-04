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Общество

Пасхальные гуляния в Пскове начнутся в полдень 8 апреля

4 апреля 2018 года, 09:29

8 апреля с 12 до 17 часов в Пскове на улице Ленина напротив драмтеатра состоятся пасхальные гуляния, в программе которых: пасхальные угощения, катание яиц, конкурсы, народные забавы, выступления фольклорных коллективов, ремесленные ряды, мастер-классы.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, организатором мероприятия является добровольное творческое объединение мастеров-ремесленников «Потешкин двор» при поддержке отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова.

«Потешкин двор» стремится к возрождению традиции дворовых праздников. Пасхальные гуляния проводятся уже второй раз, в прошлом году горожанам праздник понравился, и организаторы выразили надежду, что гуляния и в этом году привлекут много псковичей и гостей города.

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