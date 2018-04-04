Из-за учений псковские спасатели перешли в режим повышенной готовности

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области находятся в режиме повышенной готовности в связи с учениями на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, в мероприятиях участвуют личный состав регирующих подразделений, сотрудники государственного пожарного надзора и персонал социально - значимых объектов.

В ходе проведения тактико-специальных учений особое внимание будет обращено на наличие и исправность систем автоматической противопожарной защиты, знание обслуживающим персоналом действий при возникновении пожара, а также на состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, а также состояние подъездов к объектам.

Напомним, после пожара в Кемерово, унесшего жизни 64 человек, большинство из которых - дети, МЧС начало проверять торговые центры по всей стране.