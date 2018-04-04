Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Из-за учений псковские спасатели перешли в режим повышенной готовности

4 апреля 2018 года, 09:07

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области находятся в режиме повышенной готовности в связи с учениями на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, в мероприятиях участвуют личный состав регирующих подразделений, сотрудники государственного пожарного надзора и персонал социально - значимых объектов.

В ходе проведения тактико-специальных учений особое внимание будет обращено на наличие и исправность систем автоматической противопожарной защиты, знание обслуживающим персоналом действий при возникновении пожара, а также на состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, а также состояние подъездов к объектам.

Напомним, после пожара в Кемерово, унесшего жизни 64 человек, большинство из которых - дети, МЧС начало проверять торговые центры по всей стране.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 19 млн рублей направят на ремонт дорог и дворов в Пушкинских Горах
В «Лим-по-по» откроются новые группы для детей с тяжелыми нарушениями развития
Озвучена предварительная программа празднования 9 мая в Пскове
Четвертый медицинский форум стартовал в псковском госуниверситете
Как защитить жильё от квартирных воров: советы для пожилых псковичей
Психосоматические заболевания обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
Энергосберегающее уличное освещение появится в Порхове в ближайшее время
Житель Пскова стащил из магазина продукты и загремел в полицию
В регионе началась проверка индивидуальных программ реабилитации инвалидов

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ужасный пожар в торговом центре в Кемерове
25 марта в центре Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». По данным на 26 марта 17.00, погибли 64 человека, еще около десяти числятся пропавшими без вести.

Общество / Шоу
4 апреля 10:29

Шанс для любви

«Модный приговор» помог великолучанке сохранить семью

Общество / Дети
4 апреля 12:49

В садик с пелёнок

Дошкольные учреждения региона начнут принимать детей от двух месяцев

Общество
4 апреля 09:43

Спасти Монако

В Псковской области прошлой весной выгорела территория, равная по площади нескольким европейским государствам