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Общество

Не стало заместителя главврача Опочецкой межрайонной больницы Игоря Николаева

3 апреля 2018 года, 17:30

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации выражает глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам скоропостижно умершего заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Опочецкая межрайонная больница» Николаева Игоря Викторовича.

Игорь Викторович Николаев родился 21.03.1974 года в пос. Красногородск Псковской области. В 1997 г. закончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию им. И.И.Мечникова, с 1998 года по 1999 год в Псковской областной больнице прошел обучение в интернатуре по специальности «хирургия».

С 1999 года работал врачом-хирургом Красногородской районной больницы, затем в Опочецкой районной больнице. С апреля 2011 года по июнь 2015 года руководил ГБУЗ ПО «Опочецкая районная больница». Активно развивал медицинскую службу района, умело подбирал и готовил кадры, способствовал обновлению материально-технической базы больницы.

Способный организатор, чуткий и отзывчивый руководитель Игорь Викторович отдавал все свои силы совершенствованию и модернизации медицинской службы Опочецкого района, заслужил искреннее уважение коллег и пациентов.

Медицинская общественность, коллеги и сотрудники комитета не забудут большой вклад Игорь Викторович в развитие здравоохранения района и области.

Светлая память о Игоре Викторовича навсегда сохранится в сердцах сотрудников комитета и всех медицинских работников области.

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