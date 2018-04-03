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Общество

Как поставить машину на учёт в ГИБДД: советы псковским водителям

3 апреля 2018 года, 17:54

Если вы приобрели автомашину, мотоцикл или другое транспортное средство, то его нужно поставить на учет в отделении ГИБДД и получить свидетельство о госрегистрации. Электронная госуслуга поможет вам легко решить этот вопрос.

Как поставить машину на учет:

- Заполняете электронное заявление на портале госуслуг;

- Оплачиваете госпошлину;

- Приносите оригиналы документов в отделение ГИБДД без очереди;

- Вас приглашают в ГИБДД к определенному времени, чтобы забрать готовые документы. Если время неудобное, его можно изменить.

Вам потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, полис ОСАГО и документы, которые подтверждают ваше право на машину — например, договор купли-продажи.

Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации по почте или с помощью электронной подписи.

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