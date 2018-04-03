Городские и областные власти поздравили с 95-летием псковичку Нину Варфоломееву

Заместитель лавы Пскова Елена Полонская поздравила псковичку Нину Варфоломееву с 95-летним юбилеем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Она пожелала имениннице здоровья, бодрости духа, поддержки родных и близких, подчеркнув, что «поколение, пережившее годы войны, является примером жизнелюбия, мужества и любви к Родине». Елена Полонская вручила Нине Варфоломеевой приветственный адрес главы города и цветы.

К поздравлениям присоединился и первый заместитель начальника Управления внутренней политики администрации Псковской области Александр Егоров, который передал поздравительную открытку от Президента России Владимира Путина и подарок от Губернатора региона.