Псковских школьников приглашают принять участие в квесте «Псков Ганзейский»

В рамках подготовки к празднованию 39-х Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году, для школьников города 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, будет организован квест «Псков Ганзейский». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К участию в квесте приглашаются учащиеся 5-7-х классов образовательных учреждений Пскова. От каждой школы может быть представлена команда из 5-7 человек и один сопровождающий. Заявки направляются в письменной форме по адресу: pskovyroki@yandex.ru

Участие в квесте бесплатное.