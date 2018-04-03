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Происшествия

Великолучанка не дождалась заказанной в социальных сетях одежды

3 апреля 2018 года, 15:20

Очередной факт мошенничества установлен в городе на Ловати.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, в социальных сетях великолучанка заинтересовалась объявлением о продаже детских комбинезонов. После общения с продавцом великолучанка перечислила на указанный счет за два комбинезона более четырех тысяч рублей. Заказ ей обещали доставить в течение семи - десяти дней.

Однако, до сих пор горожанка товар так и не получила. А связаться с продавцом не удалось. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка.

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