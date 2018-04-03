Александр Седунов: Конкурсы педагогического мастерства – серьезный этап развития в творческой карьере

Торжественное открытие областных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России — 2018», «Воспитатель года России — 2018», «Педагог-психолог России — 2018», «Сердце отдаю детям» и областного конкурса «Мастер года — 2018» состоялось в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, церемония прошла в актовом зале Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

От имени временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников конкурсов приветствовал начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов. Он отметил, что конкурсы профессионального мастерства проходят в регионе на протяжении многих лет, и каждый раз на сцену выходят самые лучшие и самые достойнные учителя, воспитатели и мастера Псковской области. «Эти конкурсы — важнейший элемент национальной системы учительского роста, один из серьезных этапов развития в творческой карьере педагога. Здесь вы делитесь своим опытом, и это также позволяет и дальше развивать систему педагогического образования региона. Мне хочется, чтобы по окончании конкурсов вы вернулись в свои образовательные организации со свежими впечатлениями и новым багажом знаний и умений», — сказал Александр Седунов. Он пожелал конкурсантам успехов, творческих побед и традиционное «ни пуха ни пера».

После победитель прошлого областного конкурса «Учитель года» Наталья Яникова пожелала нынешним конкурсантам оставаться собой. Каждому участнику конкурса «Учитель года России — 2018» она также передала авторские напутственные письма.