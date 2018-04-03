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Спорт

На первом международном турнире Baltic Cup в Пскове разыграют 36 комплектов наград

3 апреля 2018 года, 14:14

Первый международный турнир по кудо Baltic Cup пройдет 7 апреля в Пскове, в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов в возрасте от 7 лет не только из нашего региона, но и из Московской, Ленинградской и Калужской областей, а также Эстонии и Литвы.

Между участниками будет разыграно 36 комплектов наград, победители получат кубки, медали и призы от спонсоров. Также организаторы подготовили специальные призы «За лучшую ударную технику», «За лучшую борцовскую технику», «За волю к победе», «Лучший поединок турнира», «Самый результативный тренер турнира» и приз зрительских симпатий.

Соревнования пройдут в два этапа — с 10.00 до 14.00 выступят дети от 7 до 12 лет, а затем спортсмены от 13 лет и старше. Оценивать их будет судейская коллегия Пскова и Санкт-Петербурга.

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