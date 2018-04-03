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Спорт

Каратистка из Непала проиграла 17-летней порховчанке за 4 секунды

3 апреля 2018 года, 12:10

В Риге прошел первый открытый чемпионат Европы по всестилевому карате. Соревнования собрали 640 спортсменов из 10 стран. В сборную России на этих состязаниях были включены пять псковских спортсменов из Гдова, Дедовичей и Порхова.

Софья продолжает собирать международные награды.
Фото из личного архива спортсменки
По результатам соревнований 17-летняя Софья Золотченко из Порхова, выступавшая во взрослой женской категории, стала чемпионкой Европы в категории поединков в полный контакт. В финальном бою за звание чемпионки Европы Софья добилась победы техническим нокаутом. Ее бой против спортсменки из Непала продолжался всего четыре секунды.

Кстати, в прошлом году в Берлине на первенстве Европы по киокушинкай-карате также в составе сборной команды страны Софья завоевала бронзу. 

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