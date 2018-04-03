Каратистка из Непала проиграла 17-летней порховчанке за 4 секунды

В Риге прошел первый открытый чемпионат Европы по всестилевому карате. Соревнования собрали 640 спортсменов из 10 стран. В сборную России на этих состязаниях были включены пять псковских спортсменов из Гдова, Дедовичей и Порхова.
В Риге прошел первый открытый чемпионат Европы по всестилевому карате. Соревнования собрали 640 спортсменов из 10 стран. В сборную России на этих состязаниях были включены пять псковских спортсменов из Гдова, Дедовичей и Порхова.
Кстати, в прошлом году в Берлине на первенстве Европы по киокушинкай-карате также в составе сборной команды страны Софья завоевала бронзу.