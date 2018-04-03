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Общество

В Пскове подведены итоги семидневных соревнований по различным видам спорта

3 апреля 2018 года, 12:56

В областном центре завершился комплекс спортивных мероприятий в рамках «Недели здоровья». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В течение недели команды принимали участие в соревнованиях по народному мячу, плаванию, стрельбе из лука, армрестлингу.

На церемонию награждения победителей в армрестлинге была приглашена начальник отдела УКОН УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева. В своем выступлении она отметила, что популяризация здорового образа жизни, поддержка интересных творческих инициатив является одним из важных направлений профилактики наркомании в молодежной среде.

Ольга Александровна пожелала участникам соревнований новых спортивных побед и призвала собравшихся активно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, ставить перед собой достойные цели и стремиться к их достижению.

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