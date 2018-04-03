В Пскове подведены итоги семидневных соревнований по различным видам спорта

В областном центре завершился комплекс спортивных мероприятий в рамках «Недели здоровья». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В течение недели команды принимали участие в соревнованиях по народному мячу, плаванию, стрельбе из лука, армрестлингу.

На церемонию награждения победителей в армрестлинге была приглашена начальник отдела УКОН УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева. В своем выступлении она отметила, что популяризация здорового образа жизни, поддержка интересных творческих инициатив является одним из важных направлений профилактики наркомании в молодежной среде.

Ольга Александровна пожелала участникам соревнований новых спортивных побед и призвала собравшихся активно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, ставить перед собой достойные цели и стремиться к их достижению.