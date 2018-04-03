«Луки-Энергия» рассмешили болельщиков

1 апреля на ресурсах великолукского футбольного клуба появилось сообщение о том, что «наставник красноярского «Енисея», лидирующего в турнире ФНЛ, 45-летний специалист Дмитрий Аленичев на совещании с руководством ФК «Луки-Энергия» перед возобновлением первенства принял решение усилить великолукскую команду на правах аренды тремя красноярскими игроками линии атаки. Аленичев, как воспитанник великолукского футбола, выразил надежду, что это трио футболистов должным образом усилит атакующие позиции «Луки-Энергии» и позволит команде в оставшихся 9 весенних матчах первенства значительно улучшить турнирные показатели и финишировать в середине таблицы». Далее в тексте приводились имена трех реальных футболистов «Енисея», перешедших в Луки.

Новость оказалась настолько правдоподобной, что ее разнесли мигом сразу несколько, в том числе федеральных, новостных лент. Но весть от команды, состав которой действительно уже дважды в сезоне пополняли легионеры, оказалась лишь первоапрельской самоиронией.

Между тем «Луки-Энергия» провели последний контрольный матч в зимнюю паузу, встретившись дома с белорусской «Оршей». Игра закончилась минимальной победой хозяев: единственный мяч забил новичок команды Дмитрий Белевитин. Итого в перерыве великолукская команда провела 7 матчей, 3 из которых завершись победой, а еще по два — привели к ничьей и поражению. 7 апреля команда сыграет в гостях с владимирским «Торпедо».

ФК «Псков-747» также завершил свою подготовку к возобновлению первенства. В гости к псковичам приехали питерские динамовцы. В добавленное ко второму тайму время «747» упустил победу — 0:1. Команда Игоря Васильева ждет 7 апреля болельщиков и московскую «Казанку» на первый в 2018 году официальный матч.

К слову, еще две псковские футбольные команды «Автофаворит» и «ВДВ-Купол» также провели в ушедший уик-энд товарищеские спарринги. Команды впервые вышли на поле после перерыва и разошлись миром 1:1.