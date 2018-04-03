Спасатели провели полсотни проверок пожарной безопасности в Псковской области

На сегодняшний день МЧС провело 46 проверок. Это примерно 30 процентов от всех объектов, выявлено 345 нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности, которая проходит сейчас в администрации Псковской области.

- На каждом из объектах провели инструктажи и 19 тренировок по эвакуации, - добавил он.

Напомним, после страшной трагедии в Кемерово, жертвами которой стали 64 человека, врио губернатора в социальной сети Инстаграм объявил о сборе информации от псковичей о нарушениях правил пожарной безопасности в учреждениях.