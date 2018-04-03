Михаил Ведерников: Чаще всего псковичи жалуются на закрытые двери и заваленные выходы

Более 20 обращений поступило на страничку Инстаграм Михаила Ведерникова о нарушениях правил противопожарной безопасности. Об этом сообщил сам врио губернатора Псковской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности, которая проходит сейчас в администрации региона.

- Чаще всего граждане жаловались на закрытые двери, неработающие пожарные сигнализации, заваленные выходы и другие нарушения, - сообщил Михаил Ведерников. - Люди довольно часто жалуются не на развлекательные учреждения, а на школы и больницы.

Напомним, после страшной трагедии в Кемерово, жертвами которой стали 64 человека, врио губернатора в социальной сети Инстаграм объявил о сборе информации от псковичей о нарушениях правил пожарной безопасности в учреждениях.