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Общество

Михаил Ведерников: Чаще всего псковичи жалуются на закрытые двери и заваленные выходы

3 апреля 2018 года, 11:22

Более 20 обращений поступило на страничку Инстаграм Михаила Ведерникова о нарушениях правил противопожарной безопасности. Об этом сообщил сам врио губернатора Псковской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности, которая проходит сейчас в администрации региона.

- Чаще всего граждане жаловались на закрытые двери, неработающие пожарные сигнализации, заваленные выходы и другие нарушения, - сообщил Михаил Ведерников. - Люди довольно часто жалуются не на развлекательные учреждения, а на школы и больницы.

Напомним, после страшной трагедии в Кемерово, жертвами которой стали 64 человека, врио губернатора в социальной сети Инстаграм объявил о сборе информации от псковичей о нарушениях правил пожарной безопасности в учреждениях.

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