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Общество

Работу во вневедомственной охране предлагают не судимым псковичам с водительскими правами

3 апреля 2018 года, 11:16

Жителей региона приглашают на службу в подразделения вневедомственной охраны. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны:

1) МОВО «Псковский»

2) МОВО «Великолукский»

3) ОВО по Гдовскому району

4) МОВО «Дедовичское»

5) Невельское ОВО

6) ОВО по Островскому району

7) ОВО по Порховскому району

8) МОВО «Пушкиногорское»

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефону (8112)59-25-32.

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