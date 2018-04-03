Оригинальную книжную графику представят посетителям Опочецкого краеведческого музея

Опочецкий краеведческий музей. Опочка, ул. Ленина, 64. Тел.: 8 (81138) 2-13-20
О ВЫСТАВКЕ
Художнику удалось передать пушкинскую легкость, изящество и свободу, его акварели наполнены особым светом, как «онегинский» стих — музыкой. Неудивительно, что книга с иллюстрациями Юрия Игнатьева была признана одним из лучших изданий к 200-летию поэта.
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