Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Афиша

Спектакль для маленьких непосед готовят в псковском областном театре кукол

3 апреля 2018 года, 11:08

КОГДА

7 апреля, 12.00

ГДЕ

Псковский областной театр кукол (Псков, ул. Конная, 3; тел.: (8112) 57-13-79, 56-33-13, касса: 8-921-212-65-54)

О СПЕКТАКЛЕ

«Гуси-лебеди» — спектакль для маленьких непосед, для тех, кому трудно усидеть на месте, так и хочется поучаствовать. Сказка, рассказанная по старинке: деревенька, двор, завалинка. Будет и печка, и речка, и яблонька. Похитят Ванечку гуси-лебеди да унесут к самой Бабе-яге, а Алёнка на помощь бросится. Ну как тут зрителям усидеть на месте? Дети активно включаются в игру, погружаются в театральное действие и взаимодействуют с другими персонажами. Спектакль в ненавязчивой форме открывает важные жизненные истины: слушать старших, побеждать зло добром, любить свою семью, дорожить дружбой.

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 6+

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Как поставить машину на учёт в ГИБДД: советы псковским водителям
Не стало заместителя главврача Опочецкой межрайонной больницы Игоря Николаева
Городские и областные власти поздравили с 95-летием псковичку Нину Варфоломееву
Псковских школьников приглашают принять участие в квесте «Псков Ганзейский»
Великолучанка не дождалась заказанной в социальных сетях одежды
Александр Седунов: Конкурсы педагогического мастерства – серьезный этап развития в творческой карьере
На первом международном турнире Baltic Cup в Пскове разыграют 36 комплектов наград
В Пскове подведены итоги семидневных соревнований по различным видам спорта
Каратистка из Непала проиграла 17-летней порховчанке за 4 секунды

Комментарии

Авторизация
No comments

Досуг / Зверьё моё
23 марта 10:20

Время тонущих поплавков

Трещина превращается в полынью, и льдину стремительно уносит от берега — опыт рыболова

Досуг / Зверьё моё
16 марта 10:19

Зимние праздники рыболовов

Две самых интересных рыболовных баталии зимы

Досуг / Зверьё моё
2 марта 10:34

Юмор, смелость и рекорды

Вдвоем с товарищем мы дважды объехали вокруг экватора, съели пуд соли и провели 375 ночей в одной палатке