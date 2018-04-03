Спектакль для маленьких непосед готовят в псковском областном театре кукол

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О СПЕКТАКЛЕ

«Гуси-лебеди» — спектакль для маленьких непосед, для тех, кому трудно усидеть на месте, так и хочется поучаствовать. Сказка, рассказанная по старинке: деревенька, двор, завалинка. Будет и печка, и речка, и яблонька. Похитят Ванечку гуси-лебеди да унесут к самой Бабе-яге, а Алёнка на помощь бросится. Ну как тут зрителям усидеть на месте? Дети активно включаются в игру, погружаются в театральное действие и взаимодействуют с другими персонажами. Спектакль в ненавязчивой форме открывает важные жизненные истины: слушать старших, побеждать зло добром, любить свою семью, дорожить дружбой.