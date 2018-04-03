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Досуг / Афиша

В «Михайловском» открылась выставка фотографий Алексея Лазарева

3 апреля 2018 года, 11:00

КОГДА

Среда — воскресенье, с 9.00 до 17.00

ГДЕ

Музей-заповедник «Михайловское», Научно-культурный центр. Пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1. Тел.: 8 (81146) 2-23-21

О ВЫСТАВКЕ

«Впервые в музее-заповеднике «Михайловское» я оказался в 2000 году, и сразу же это место захватило меня своей необычностью, — рассказывает фотохудожник. — В нем нет броской красоты Алтайских гор, нет инопланетных пейзажей Камчатки или необъятных просторов Байкала, где мне до этого посчастливилось побывать, но оно притягивает к себе, как никакое другое! Вновь и вновь приезжая в Пушкинские Горы, я каждый раз нахожу новые сюжеты для съемки». 

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 12+

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