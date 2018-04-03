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Спорт

Баскетболисты ВЛГАФК завершили участие в Лиге Белова

3 апреля 2018 года, 11:08

В эти выходные в Великих Луках прошли матчи Всероссийского этапа плей-офф Лиги Белова Last64. В играх принимали участие команды из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Смоленска и Великих Лук. В первой игре баскетболистки «ВЛГАФК» проиграли команде «СПБГУТТД» — 39:83.

Набрав 14 очков, самым результативным игроком в составе великолукской команды стала Евгения Морозова. А среди мужских команд баскетболисты «ВЛГАФК» уступили смоленскому «СГАФКСиТ» — 46:77. На следующий день в матче за третье место баскетболистки «ВЛГАФК» уверенно обыграли петрозаводскую команду «ПетрГУ» — 94:48. Набрав 34 очка, самым результативным игроком встречи вновь стала Евгения Морозова. А самым ценным игроком в команде «ВЛГАФК» признана Полина Арнаутова.

Женской, как и мужской, команде ВЛГАФК зацепиться за топ-16 не удалось.
Фото Ассоциации студенческого баскетбола
В бронзовом финале среди мужских команд баскетболисты «ВЛГАФК» уступили санкт-петербургскому «ИТМО» — 72:74, фактически до последнего контролируя ход игры и ведя в счете. Набрав 26 очков, в составе «ВЛГАФК» самым результативным игроком стал Евгений Красильников. Он же признан самым ценным игроком великолукской команды.

В итоге обе команды академии физкультуры завершают на этом свое участие в Лиге Белова и остаются за пределами топ-16. 

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