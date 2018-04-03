Баскетболисты ВЛГАФК завершили участие в Лиге Белова

В эти выходные в Великих Луках прошли матчи Всероссийского этапа плей-офф Лиги Белова Last64. В играх принимали участие команды из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Смоленска и Великих Лук. В первой игре баскетболистки «ВЛГАФК» проиграли команде «СПБГУТТД» — 39:83.

Набрав 14 очков, самым результативным игроком в составе великолукской команды стала Евгения Морозова. А среди мужских команд баскетболисты «ВЛГАФК» уступили смоленскому «СГАФКСиТ» — 46:77. На следующий день в матче за третье место баскетболистки «ВЛГАФК» уверенно обыграли петрозаводскую команду «ПетрГУ» — 94:48. Набрав 34 очка, самым результативным игроком встречи вновь стала Евгения Морозова. А самым ценным игроком в команде «ВЛГАФК» признана Полина Арнаутова.