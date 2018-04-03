Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Всероссийскую проверочную по географии 3 апреля напишут выпускники 20 тысяч школ

3 апреля 2018 года, 10:08

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по географии пройдет во вторник для учеников десятых и 11-х классов в более чем 20 тысяч школ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

ВПР по географии напишут во вторник учащиеся 10 и 11 классов российских школ. В ведомстве подчеркнули, что данная проверочная работа не является обязательной и проводится в 2018 году по решению школы. Проверочная работа предназначена для выпускников, не выбравших географию для сдачи ЕГЭ.

В Рособрнадзоре пояснили, что школы имеют возможность выбрать, проводить ВПР по географии в конце 10 или в конце 11 класса, в зависимости от своего учебного плана. В 2018 году ВПР для выпускников 11 классов проведут более 14,1 тысячи школ, для учащихся 10 классов — около 7,2 тысячи школ. Проверочные работы пройдут в школах всех регионов России.

Всероссийские проверочные работы в 2018 году проводятся с марта по май для учащихся 4, 5, 6 и 11 классов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Как поставить машину на учёт в ГИБДД: советы псковским водителям
Не стало заместителя главврача Опочецкой межрайонной больницы Игоря Николаева
Городские и областные власти поздравили с 95-летием псковичку Нину Варфоломееву
Псковских школьников приглашают принять участие в квесте «Псков Ганзейский»
Великолучанка не дождалась заказанной в социальных сетях одежды
Александр Седунов: Конкурсы педагогического мастерства – серьезный этап развития в творческой карьере
На первом международном турнире Baltic Cup в Пскове разыграют 36 комплектов наград
В Пскове подведены итоги семидневных соревнований по различным видам спорта
Каратистка из Непала проиграла 17-летней порховчанке за 4 секунды

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
3 апреля 09:06

Все двери будут открыты

Что делают в Псковской области для защиты от повторения кемеровской трагедии

Общество / Здоровье
3 апреля 10:34

С температурой — в поликлинику

Без очереди пациентов провожают в специальный кабинет

Общество / Мода
3 апреля 10:20

По-королевски

«Модная революция. Перезагрузка» отпраздновала год работы в новом составе