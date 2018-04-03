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Общество

Более 7,5 тысяч пожарных-добровольцев насчитывается в Псковской области

3 апреля 2018 года, 10:33

На сегодняшний день группировка добровольной пожарной охраны Псковской области составляет 7650 человек. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС, в общей сложности это 63 добровольные пожарные команды и 80 добровольных пожарных дружин.

Добровольцы привлекаются на учения и занятия, проводимые совместно с пожарно-спасательными подразделениями. Подразделения добровольной пожарной охраны ежегодно участвуют в тушении пожаров и различных возгораний, тем самым оказывая неоценимую помощь профессиональным пожарным Псковской области.

Благодаря своевременному реагированию добровольцев на пожары и помощи, оказываемой ими профессиональным пожарно-спасательным подразделениям при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров.

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