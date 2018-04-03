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Общество

Работникам псковского завода выплатили долги по зарплате на сумму более 1,4 млн рублей

3 апреля 2018 года, 09:59

Прокуратура помогла работникам ООО «Псковгеокабель» получить зарплату за февраль. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 345-ми работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль 2018 года на общую сумму более 1,4 млн рублей.

В этой связи прокурором города в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.5.27 КоАП Российской Федерации (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

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