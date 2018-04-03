В сентябре псковские садики дополнительно примут около 900 детей

Детские сады Пскова планируют принять в сентябре 2018 года дополнительно около 900 детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- Сегодня мы прогнозируем увеличение количества детей на 900 человек, по сравнению с прошлым годом. В этом году мы выпускаем 2100 воспитанников из дошкольных учреждений, а на очереди на сегодняшний день уже 2900. К сентябрю данный показатель увеличится. Мы будем пытаться искать дополнительные возможности по переоборудованию помещений в дошкольных учреждениях, чтобы разместить всех, - рассказала начальник Управления Образования Анна Кузыченко, в ходе координационного совещания главы города с должностными лицами администрации муниципалитета.

Напомним, что с 1 апреля началось массовое распределение детей 2015 года рождения в дошкольные учреждения.