Прокуратура составила графики приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: г. Псков, ул. Белинского, д. 77-а; г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 70.
1) Домахина Анна Валентиновна- помощник прокурора г. Пскова. Дата приёма: 05.04.2018 с 9.00 до 12.00
2) Цыплаков Олег Анатольевич – старший помощник прокурора г. Пскова. Дата приёма: 12.04.2018 с 9.00 до 12.00
3) Соловьев Олег Николаевич – помощник прокурора г. Пскова. Дата приёма: 19.04.2018 с 9.00 до 12.00
4) Грищенко Надежда Валентиновна - помощник прокурора г. Пскова. Дата приёма: 26.04.2018 с 9.00 до 12.00
1) Калинина Янина Евгеньевна – помощник прокурора г. Великие Луки. Дата приёма: 05.04.2018 с 9.00 до 12.00
2) Бирукова Марина Сергеевна – старший помощник прокурора г. Великие Луки. Дата приёма: 12.04.2018 с 9.00 до 12.00
3) Зарецкая Наталья Михайловна – помощник прокурора г. Великие Луки. Дата приёма: 19.04.2018 с 9.00 до 12.00
4) Антоновская Галина Викторовна – старший помощник прокурора г. Великие Луки. Дата приёма: 26.04.2018 с 9.00 до 12.00