Прокуратура составила графики приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: г. Псков, ул. Белинского, д. 77-а; г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 70.

ПСКОВ

1) Домахина Анна Валентиновна- помощник прокурора г. Пскова. Дата приёма: 05.04.2018 с 9.00 до 12.00 2) Цыплаков Олег Анатольевич – старший помощник прокурора г. Пскова. Дата приёма: 12.04.2018 с 9.00 до 12.00 3) Соловьев Олег Николаевич – помощник прокурора г. Пскова. Дата приёма: 19.04.2018 с 9.00 до 12.00 4) Грищенко Надежда Валентиновна - помощник прокурора г. Пскова. Дата приёма: 26.04.2018 с 9.00 до 12.00

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ