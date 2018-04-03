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Происшествия

Условный срок стал наказанием для молодого экстремиста из Великих Лук

3 апреля 2018 года, 09:20

В Великих Луках вынесли приговор 21-летнему студенту местного вуза. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного СУ СК, его признали виновным в экстремизме.

Установлено, что в январе 2017 года злоумышленник выложил на платформу для игровых трансляций видео, в котором он в процессе игры в режиме реального времени призывал к агрессивным действиям в отношении представителей определенной национальности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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