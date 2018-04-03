Инвестор рассказал Михаилу Ведерникову о планах создания музея «Ледового побоища»

Врио губернатора Михаил Ведерников в понедельник, 2 апреля, провел рабочую встречу с председателем правления АНО «Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа», предпринимателем Олегом Титберия, который представил руководителю региона проект создания в Гдовском районе музея «Ледовое побоище». Об этом "Псковской правде" сообщили в пресс-службе администрации региона.

Идея возникла пять лет назад, рассказал предприниматель. Центром экспозиции будет диорама битвы русских воинов князя Александра Невского с немецкими рыцарями на Чудском озере размером 15 на 4 метра. Над ее созданием работает главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Емельянов. Полотно практически готово и 18 апреля будет впервые представлено широкой публике на персональной выставке художника.

Кроме того, по задумке автора в музее «Ледовое побоище» также разместится коллекция живописи на близкую тематику и доспехи русского и тевтонского войск.

В создание музея предприниматель готов вкладывать собственные средства. Со стороны областных властей попросил о содействии в поиске походящего земельного участка, максимально приближенного к месту битвы.

Михаил Ведерников идею поддержал, отметив, что возможность создания такого музея обсуждал на прошлой неделе на встрече с заместителем Министра культуры РФ Аллой Маниловой во время ее рабочего визита в Псков. «История Псковской области неразрывно связана с именем князя Александра Невского, жители нашего региона любят и чтут великого полководца. В 2021 году исполнится 800 лет со дня его рождения. Мы уже начали подготовку к этому событию. Создание музея „Ледовое побоище“ может стать отличным подарком для жителей региона, привлечь туристов и поддержать экономику района», — сказал он.

Михаил Ведерников поручил первому заму губернатора Вере Емельяновой оказать помощь в поиске места под строительство музея, но при этом рекомендовал инвестору ориентироваться прежде всего на транспортную доступность. «Это должно быть близко к историческому месту, но если оно труднодоступно и лежит вне туристических маршрутов, то вряд ли оно будет пользоваться популярностью. Нам важно, чтобы наши школьники и ребята из других регионов, жители Псковской области, туристы имели возможность туда приезжать», — сказал глава региона.

Напомним, в апреле 1242 года на льду Чудского озера русские воины князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями. В 1993 году в Пскове на горе Соколиха был установлен памятник воинам дружины Александра Невского. Также 18 апреля в России ежегодно отмечается День воинской славы.