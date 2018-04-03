Михаил Ведерников провел первое заседание группы по вопросам садоводств

В состав группы вошли представители садоводческих товариществ, руководители органов исполнительной власти региона и главы пяти муниципальных образований: Пскова, Великих Лук, Псковского, Великолукского и Островского районов.

Кадастровая стоимость земель садоводческих товариществ Псковской области стала основным вопросом заседания.

«Мы с вами должны определить, какие действия необходимо предпринять для того, чтобы продлить мораторий на оплату земельного налога для садоводов, а также решить, когда будет проведена новая оценка кадастровой стоимости земель, вместе обсудить, какая организация должна это делать, для того, чтобы не было перекосов. Я посмотрел, по некоторым участкам арендная плата за землю взлетела в 120 раз. Это абсолютно недопустимо, особенно, если речь идет об участках, которыми люди пользуются в личных целях», — обозначил первоочередные задачи Михаил Ведерников.

До переоценки, которая в соответствии с законом будет произведена в 2020 году, в садоводствах следует провести инвентаризацию земель, обратила внимание садоводов председатель областного комитета по имущественным отношениям Лариса Васильева. «Можно вычленить неиспользуемые земли и либо отдать их новым собственникам, либо муниципалитетам», — сказала она, отметив, что помощь в этой работе садоводствам могут оказать сами муниципальные образования.

Еще одним из возможных решений вопроса может стать продление налоговых каникул для садоводческих товариществ на 2019–2020 годы либо введение нулевой ставки земельного налога на садовые участки.