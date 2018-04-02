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Спорт

Псковичи стали серебряными и бронзовыми призёрами эстонского турнира Hillar Otto Memorial

2 апреля 2018 года, 17:58

Псковские футболисты в возрастной группе U-15 (2003 год рождения) стали серебряными и бронзовыми призёрами Международного футбольного турнира «Hillar Otto Memorial 2018», который состоялся в Тарту (Эстония). Главный приз оспаривали десять юношеских футбольных команд, представляющих Эстонию, Финляндию и Россию, которые на первом этапе были разделены на две группы. В полуфинальную стадию турнира выходили по две лучшие команды из каждой группы.

В результате серебро завоевали воспитанники псковской спортшколы по футболу «Стрела» (тренер Василий Тихонов), бронзу - команда ФК «Псков-747» (тренер Андрей Дмитриев). Первенство одержала команда из Финляндии «GrIFK».

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